台積電薪資高、福利好，是許多科技人出社會之後的目標，一名成功錄取台積電技術員的網友在PTT分享面試得經歷重重關卡，包括筆試，還有主管及人資的面試，中午的時候會發便當給求職者吃。他更透露，如果參加台積電考試後，有人來請你回去等郵件通知結果的話，基本上就是沒機會了，畢竟如果要錄取你，不會連後面的面試都不用參與。

一名網友在PTT發文分享錄取台積電技術員的過程，他不是透過104人力銀行，也不是直接上台積電官網投履歷，而是參加高雄市勞工局的徵才活動，他在現場留下履歷就離開，過了大約1個月後收到面試通知。

原PO透露面試地點在南科台積電6廠，到櫃檯報到後繳交手機，接著會拿到類似准考證的編號，然後就開始考筆試。第一個部分是英翻中或中翻英的選擇題，大約20題，面試邀約裡面會有題庫可以參考；第二個部分是數學題，要寫出算式，有兩題，第一題很簡單的加減乘除，第二題有點小陷阱，但還是小學數學算式，也都只是加減乘除而已；測驗完後會分批去做性向測驗，內容大概問你是不是個積極的人，或是遇到事情會不會尋求幫助等問題。

考試都通過之後，接著就是主管以及人資的面試，原PO分享，如果你考完試，有人就來跟你說回去等郵件通知結果的話，基本就是拜了，畢竟真的要錄取你，不會連後面的面試都不用參與。

至於面試關卡方面，首先是單位主管的面試，對方會先請你自我介紹，然後主管就會開始問問題，主要是問對台積電有什麼了解以及想去台積電的原因，接著主管會介紹負責的工作。最後一關是HR的面試，問的問題基本都跟上面主管差不多，面試完後2至4週內會用郵件通知，原PO說他隔天下午就接到HR的錄取通知電話。

原PO總結面試過程都很輕鬆，主管跟HR都很好聊，筆試的部分也都很簡單，而且中午的時候會發便當給面試者吃，也不用擔心餓肚子。

其他網友紛紛表示，「不用扛責任只要會call人來修機器，台積電技術員年薪70萬起，在台南已經爽到飛天了」、「做2休2可以做其他副業，屌打南部工程師」、「這工作也沒有那麼輕鬆，需要堅持下去」。