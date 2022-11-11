財政部台北國稅局11日表示，在中華民國境內無固定營業場所或營業代理人之國外營利事業，如有中華民國來源所得者，應由扣繳義務人於給付時依規定扣繳，而外國營利事業如在台設有分支機構或營業代理人，則應由在台分支機構或營業代理人依所得稅法規定申報中華民國來源所得，繳納營利事業所得稅。

台北國稅局說明，依《所得稅法》第41條規定，營利事業之總機構在境外，其在我國境內之固定營業場所或營業代理人，應單獨設立帳簿，並計算其營利事業所得額申報納稅。國外總機構直接對我國客戶在我國境內提供勞務所取得之報酬，核屬該國外營利事業之我國來源所得，為明確計算外國總機構在我國境內提供勞務之所得及分支機構在臺營業之所得，並避免總分支機構間之成本、費用混淆不清，該外國總機構在我國境內之分支機構應設置帳簿，分別記載總機構、分支機構之收入、成本、費用，計算所得額後，再依《所得稅法》第71條規定合併辦理結算申報，依規定稅率繳納營利事業所得稅。

台北國稅局舉例，美商Ａ公司未透過在台分支機構，直接與本國甲公司簽訂契約，2019年度提供甲公司廣告勞務服務，獲取廣告收入新台幣5,000萬元，惟Ａ公司之在台分公司未依規定單獨設立帳簿，分別記載總公司及分公司之收入、成本、費用，且未依規定計算美商Ａ公司該筆所得額合併辦理結算申報，經查獲，除依法調整補稅外，並按規定裁處罰鍰。

台北國稅局呼籲，如有違反相關規定者，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，可依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，主動向稽徵機關補報及補繳所漏稅款，可加息免罰。