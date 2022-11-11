麗清（3346）公布第三季財報，單季合併營收17.08億元、稅後純益5,984.6萬元、EPS為0.56元，分別年增29.75％、537.34％、460％，較第二季單季每股虧損1.37元大幅改善。

麗清表示，第三季LED頭燈控制器，受惠於美國知名車廠客戶持續穩健放大LED頭燈控制器產品訂單表現，麗清已於台灣再投入新設備及產能穩定放量出貨，助力整體營運保持良好成長態勢。

麗清指出，由於持續精進兩岸生產基地整體產值與生產效率提升，並嚴格控管相關成本、庫存金額，在整體產能稼動率站穩高檔，展現良好營運獲利優化，第三季整體毛利率、營業利益率分別較去年同期提升至16.22％、3.32％。

麗清也公布10月自結合併營收6.16億元，年增73.46％，受惠大陸針對新車購買持續補貼政策，及終端多項新車款車燈陸續結算出貨，持續帶動主要客戶保持良好訂單出貨認列，挹注10月營收創同期新高。累計前十月合併營收49.92億元，年增14.01％，亦創同期新高。