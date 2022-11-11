澎湖縣每年聘請超過30位高知名度專科醫師至澎湖開設門診，累計安排超過1

澎湖縣長候選人賴峰偉特別在醫師節前夕，發表他的醫療政策政見，表示未來將充實醫療人力，提供公費醫師留任獎勵，擴大醫療策略聯盟，增加專科診療服務，並全面升級衛生所室設施，同時建置全縣5G遠距醫療系統，落實「醫師動，病人不動」的政策目標。

賴峰偉表示，他上任後為提升醫療在地化，與衛福部合作培育離島醫事公費生，未來10年至少有70位公費醫師將陸續返鄉，屆時分發到五鄉一市衛生所室、部立澎湖醫院、三總澎湖分院等醫療院所服務，以充實澎湖的醫療人力。

近3年來，澎湖縣政府在議長劉陳昭玲及議會的支持下，衛生局每年聘請超過30位高知名度專科醫師至澎湖開設門診，提供30類看診科別，累計安排超過1800診次，服務近3萬人次，平均每月超過700位民眾受惠。

賴峰偉說，在「高知名度醫師計畫」的基礎上，未來他將擴大醫療策略聯盟，邀請更多權威醫師開設專科門診，充實不足科、困難科及特殊科，並聘請專科醫師至醫院、衛生所（室）開設門診，減少病人往返看診的不便。

賴峰偉強調，他上任後積極發展遠距醫療會診，透過三總澎湖分院、部立澎湖醫院、西嶼衛生所、將軍衛生所，結合高雄長庚醫院、台南奇美等醫院開設專科門診，進行眼科、皮膚科等科別視訊診療，減低赴台就醫的舟車勞頓及旅運費支出，目前已超過2千人次受惠。

賴峰偉表示，隨著資通訊科技進步，目前馬公市已完成5G網路布建，未來他將建置全縣5G遠距醫療系統，透過更便利、穩定的資訊技術，打破時空限制，讓台灣及澎湖本島的醫師可與離島醫護人員即時交流，掌握治療先機，增加離島偏鄉居民就醫可近性。