苗栗縣議員余文忠提到，對於毛小孩的生活環境跟生存權都要更加重視。（縣議員余文忠提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦夫人陳美琦與苗栗縣議員余文忠，11日共同前往位於銅鑼的苗栗縣生態保育教育中心，捐贈健康狗糧與貓糧，期望在保育中心的動物都能獲得妥善照顧，並能夠早日擁有一個屬於「牠」的家。

今天11月11日是光棍節，近年來興起一連串的購物潮，但陳美琦和余文忠，則是選在這一天，採購23包狗飼料以及12包貓飼料，送往苗栗縣生態保育中心，讓每一隻毛小孩都能吃的「頭好壯壯」，早日找到一個愛護牠們的家。

余文忠指出，擔任議員以來，就非常重視毛小孩問題，尤其台灣面臨少子化和高齡化社會，小狗和小貓已經成為家中的主要成員，甚至在有些長輩眼中，寵物幾乎等同於自己的小孩，因此，對於毛小孩的生活環境、生存權益都必須更加重視。

陳美琦說，她的老公鍾東錦平常也非常喜愛動物，更提出延續縣長徐耀昌的政策，除了把苗栗打造成為一個讓民眾感到舒適宜居的慢城之外，也期望針對有飼養寵物的家庭，規畫一處專屬於飼主和毛小孩的「慢城寵物休閒園區」，讓民眾可以帶著心愛的寵物來到苗栗體驗慢城的風光。

余文忠表示，針對毛小孩問題，以往公部門的政策幾乎都著重在安置、防疫與結紮上，目前苗栗縣寵物結紮採「先申請、先審核」，飼主只要到與苗栗縣動物保護防疫所簽約的動物醫院，替寵物完成絕育手術，公狗和公貓可有800元補助，母狗和母貓有1500元補助，但這些補助對於飼主而言，只是杯水車薪，但最重要的是「終養不棄養」，因為每一隻寵物一定都是最忠於主人，而我們應該也要以同樣的心情，照顧牠們一輩子。

陳美琦提到，在全世界爆發疫情之後，不但許多公益單位愛心捐款銳減，流浪貓狗收容單位的經費也大幅緊縮，因此在歲末年終之際，特別和余文忠前往訪視苗栗縣貓狗安置的環境，並送上牠們最需要健康糧食，也期望想要飼養寵物的家庭，也可以來這裡看看，相信鍾東錦當選縣長之後，苗栗將更會成為友善動物的大慢城。