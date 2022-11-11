美國最新公布的通膨數據回落力道超乎市場預期，使聯準會即將在12月會議放緩升息力道的預期升高，隔夜美股主要指數全面大漲，美債殖利率重挫對科技股與成長股的提振尤其顯著，全球身價最高上市公司蘋果股價大漲8.90%，收在146.87美元，在一夕間暴增1909億美元，膨脹速度之快創美股史上之最，打破了亞馬遜今年2月單日市值激增1908億美元的記錄。

目前蘋果股票市值來到約2.34兆美元，穩坐世界冠軍。惟在高通膨、急升息、經濟可能陷入衰退，以及中國清零政策恐打擊生產和銷售的陰霾籠罩下，今年以來蘋果股價仍下跌17%。

其他重量級科技股的市值也進帳驚人，微軟周四股價上漲8.23%，收在242.98美元，市值暴增1377億美元，來到1.81兆美元。

亞馬遜上漲12.18%，收在96.63美元，市值增加1070億美元，達到9857.85億美元。《華爾街日報》周四報導，為了削減成本，該電子商務巨頭正在檢視旗下不賺錢的業務部門，包括負責語音助理Alexa的設備部門。

谷歌（Google）母公司Alphabet漲7.58%，收在93.94美元，市值增加876億美元，來到1.22兆美元。

臉書母公司Meta大漲10.25%，收在111.87美元，市值增加276億美元，來到2966.29億美元。今年來衰事連連、股價跌跌不休的Meta似乎在本周轉運，累計漲幅高達23%，料將創下逾9年來最大單周漲幅。

周四美股道瓊指數大漲1,201.43點或3.70%，收在33,715.37點，創下8月以來新高。標普500指數漲5.54%，其中以科技股飆升8.33%，表現最佳。以科技股為主的那斯達克指數大漲7.35%，而晶片股雲集的費城半導體指數更狂飆逾10%。

美國10月消費者物價指數（CPI）年漲7.7%，較9月份的年漲8.2%大幅放緩，並為8個月以來首度跌破8%；與上月相比則僅上漲0.4%。排除波動較大的食品和能源價格，10月核心CPI月漲0.3%、年漲6.3%。總體通膨率和核心通膨率均低於市場預期。

在美國發布10月CPI報告後，市場認為聯準會在12月會議上將升息幅度從75個基點縮減至50個基點的機率急升至約85%。美國10年期指標公債殖利率重挫逾30個基點，跌破4%大關，點燃了科技股漲勢。