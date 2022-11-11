嘉澤(3533)前3季財報出爐，其中第3季稅後盈餘為19.09億元，季增26.45%，累計前3季每股盈餘為45.17元，雖然終端變數不少，嘉澤表示，第4季看起來跟第3季差不多，美系外資及日系外資正向看待嘉澤，分別給予嘉澤目標價990元及1000元，嘉澤今天盤中股價走高。

全球通膨升息、大陸清零封控及俄烏戰爭致使電子產業旺季不旺，嘉澤因客戶訂單穩定，營運未受太多衝擊，嘉澤第3季合併營收為72.69億元，季增9.29%，創下單季歷史新高，營業毛利為30.16億元，季增4.07%，單季合併毛利率為41.49%，季減2.08個百分點，營業淨利為18.26億元，季增8.66%，稅後盈餘為19.07億元，季增26.45%，累計前3季營業毛利為85.51億元，營業淨利為50.88億元，稅後盈餘為48.01億元，每股盈餘為45.17元。

嘉澤前10月合併營收為224.56億元，年增31.49%，受惠於AMD等新一代產品開始出貨，嘉澤表示，第4季看起來與第3季差不多。

嘉澤前3季業績表現亮眼，外資也正面看待嘉澤可望受惠於CPU及伺服器升級趨勢，日系外資最新報告將嘉澤2022年到2024年每股盈餘上調5%到11%，重申「買進」評等，目標價由965元上調至1000元；美系外資最新報告則給予嘉澤「建議買進」評等，目標價為990元。