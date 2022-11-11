投票日倒數，國民黨新竹縣長候選人楊文科持續衝刺催票，10日晚間與竹東鎮長候選人張順朋來到二重埔夜市進行掃街拜票，合體同黨籍縣議員候選人馮守亮、上官秋燕、彭余美玲等人一同現身，展現團結力量，一同向攤商問好衝人氣，還有許多年輕朋友抓緊機會與楊文科合影，大受在地民眾歡迎。楊文科也帶來竹東發展好消息，除了剛整修好的泳池、竹東鎮文化大禾埕規畫中以及

推動竹科3期加速通過。

楊文科在竹東鎮的高人氣也吸引許多青年前來讚聲，不少攤商緊握楊文科雙手、用餐民眾高舉4號手勢，表達支持之意。楊文科表示，疫情趨緩後夜市恢復往日人潮，攤商不必為生計憂心，喊話未來要讓經濟全面復甦，包含正在興建中的交通轉運中心暨地下停車場，整合國道、公路客運及觀光接駁車，居民生活更便捷，人潮錢潮更是直接帶進溪南地區。

楊文科說，竹東鎮民期待的游泳池已經整修完成，12月試營運鎮民享有限量免費入場及消費優惠，竹東鎮文化大禾埕也正在規畫中，將結合多功能展演劇場、新建鎮立圖書館及音樂文化埕等複合式空間，大幅提升居民的生活品質與生活機能。

竹東鎮長候選人張順朋則說，未來要持續與新竹縣長候選人楊文科攜手合作，讓竹科3期盡早通過，帶動地方就業機會，把青年留在家鄉並吸引外來人口遷入，目標把竹東鎮升格為竹東市。家長關心的就學問題，目前二重國中校舍擴建計畫也在進行中，要讓鎮民都能安居樂業。