交通部觀光局為促進疫後新南向市場來台旅客成長，宣布今（11）日起重新接受印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國優質觀光團申請「觀宏專案」，以吸引優質團體旅客來台旅遊。此次「觀宏專案」獲行政院同意續辦1年至2023年底。

「觀宏專案」為東南亞旅行團來台簽證便利措施，經觀光局駐外辦事處及各國觀光主管機關推薦、觀光局審核通過的指定組團旅行社與台灣接待旅行社的擔保，團進團出方式，提升東南亞旅客來台意願。

「觀宏專案」自2015年11月起實施成效良好，新南向18國來台旅客人數自2015年142萬人次逐年成長、至2019年約達277.2萬人次。不過，隨著2020年全球新冠肺炎疫情爆發，邊境管制使「觀宏專案」暫緩受理申請。

為重啟觀宏專案，觀光局在國境開放前即進行前置準備作業，如越南駐外辦事處7月起即對指定旅行社檢核營運狀況、並提出相關刪修建議，9月全面檢視適用專案的目標國家建議名單，加強篩濾潛在風險，汰除歇業或失聯業者，以利提供優質組團社及地接社名單。

此外，觀光局持續與內政部移民署、外交部領事局維持密切聯繫與合作，共同研議精進作業規範審查作業，以確保相關作業流程。此次除重新公告各市場觀宏專案指定旅行社，並同步舉辦虛實並行業者說明會，說明申請流程與相關規範，盼能加速團客市場復甦。

觀光局因應10月13日邊境開放，針對疫後觀光提出新策略，以永續、綠色旅遊為方向，透過「新服務、新產品、新戰略」三箭一同達成觀光永續目標，並期盼透過觀宏專案重啟，為疫後來台人數成長注入新動能，早日恢復疫前來台旅客人數。