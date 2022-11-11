潭子區兩社區緊鄰柳川排水，由於渠底破損及漿砌石護岸老舊。（陳淑娥攝）

台中市潭子區兩大社區緊鄰柳川排水，由於該排水渠底破損及漿砌石護岸老舊，270戶居民擔心影響河防安全，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國11日現場會勘，三河局允諾籌措經費，改善兩側護岸長度各約150公尺等，經費初估600萬元，預計明年5月汛期前完工。

頭家東里里長劉進福指出，原先護岸是用砌石而成，不是使用鋼筋水泥建造，這幾年因極端氣候，常常有豪大雨，更易使老舊護岸及渠底加速損壞掏空，恐危及鄰近大樓住戶。

松竹麗堡社區住戶指出，柳川排水堤防其實不夠高，致每次豪雨來襲，都會擔心河水會瀑漲漫過兩旁護岸，尤其漿砌石護岸老舊及渠底破損，擔心社區大樓地基會被掏空，影響住戶安全，希望三河局能夠正視，徹底改善，讓居民不用再提心弔膽。

賴朝國說，柳川排水渠道老舊破損，影響民眾生命財產，新建或修復刻不容緩，透過工程改善松竹麗堡社區大樓附近老舊砌石護岸破損問題外，將有助於因應往後汛期間暴雨挑戰。

楊瓊瓔強調，排水系統安全攸關民眾生命財產安全，目前柳川排水頭家厝下游段兩岸堤防，大部分為漿砌石護岸型式，因老舊年久失修且長期受水流沖刷，護岸已有些損壞，且渠底也破損嚴重，每逢汛期大雨，雨後水流增加，旁邊大樓居民擔心掏空造成危害，希望盡快整修。

三河局局長張稚煇表示，柳川排水頭家厝下游段約長150公尺，兩側舊護岸為砌卵石結構，為維持護岸安全，將分區施作，在舊護岸施築鋼筋混凝土包覆補強，舊有渠底也因嚴重破損將重新施作，改善兩岸護岸長度各約150公尺及部分渠底破損處，經費初估600萬元，預計明年5月汛期前完工。