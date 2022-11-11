大陸航展中國特色反無人機體系張網「捕蜂」。圖為天網車載式無人機防控系統。可通過網式攔截方式消除無人機帶來的威脅。。（澎湃新聞）

大陸航展中國特色反無人機體系張網「捕蜂」。圖為ZR-1500多用途無人化智慧防禦武器底盤為履帶式無人車底盤。集成了防空飛彈、微型飛彈以及機槍。（澎湃新聞）

大陸航展中國特色反無人機體系張網「捕蜂」。圖為HQ-17AE飛彈最大射程20公里。（澎湃新聞）

大陸遠望智庫特約研究員蘭順正11日在澎湃新聞撰文指出，第十四屆中國國際航空航太博覽會首次展示反無人機體系，隨著航模及消費級無人機改裝成攻擊型無人機、巡飛彈有「井噴」之勢，給傳統攔截有人駕駛飛機和飛彈為主的防空作戰體系，帶來新挑戰。為應對「蜂群」來襲，以多型裝備構建反無人機體系成了必然選擇，在這一領域中國走在世界先進前緣。

此次航展，中國航太科工展示了其研製的反無人機體系，為了做到及時發現、準確跟蹤，系統組態了多型雷達和光電設備，使用不同技術雷達、光電設備優勢互補、交互使用、交替開機，確保整個預警探測系統24小時、全天候都能發揮作用。

其中比較具有代表性的探測手段是首次亮相本屆航展的新一代光電雷達和DK-1低空探測雷達。新一代光電雷達由航太科工集團二院25所研製，既有光電產品視覺成像和測量精度高的特點，又具備同時測量多目標三度空間訊息的優勢，可實現周邊360°全景紅外成像、威脅目標探測和多目標三度空間定位。

該型雷達首次採用邊搜索邊測距的工作體制，具有對空目標全天候工作能力，每秒可對20個以上目標進行500米至18公里的中遠距離測距。是一型專門針對低空無人機目標的探測系統，在搜索、截獲、監視和跟蹤同時，還可針對地面車輛目標實現探測和跟蹤。

在這套體系中，ZK-K20地導防空指控系統承擔了「大腦」角色。可以支撐用戶建立從大到戰役級、小至戰場級的指揮控制系統，從而實現高效率的作戰指揮和武器系統作戰效能倍增。

在反無人機體系中，發現無人機後有給力的摧毀手段非常重要。

其中，被稱為「低空獵手」的近程防空飛彈武器系統HQ-17AE是反無人機體系的核心。HQ-17AE是中國自主研製的一款多功能防空飛彈，是HQ-17A（紅旗-17A）防空系統（SHORAD）的出口衍生型號。可用於攔截各類低空來襲目標，如固定翼飛機、武裝直升機、無人機、巡航飛彈、戰術空對地飛彈以及火箭彈等；主要用於伴隨保障機械化作戰部隊在集結、行進、展開和機動作戰時的空中安全；也可用於要地防空，掩護作戰地域內指揮所、情報中心、重要橋樑、渡口、交通樞紐等主要目標的空中安全。

在此次航展中，大陸國產新型FK3000防空武器系統也首次亮相，這種新型綜合防空武器系統融合了彈炮合一設計、有人／無人車協同設計、多彈種共架發射技術等，既能夠打擊傳統戰機等空中目標，又能夠打擊無人機，特別是其一側安裝的48聯裝飛彈發射箱，不難看出在必要時FK3000一車可以搭載96枚小型防空飛彈，即使面對「蜂群」來襲，也有足夠的底氣和對方「掰手腕」。

而ZR-1500多用途無人化智慧防禦武器系統也讓很多人駐足觀望。該系統採用了通用無人底盤和多型模組化作戰武器按需選配集成的形式，執行察打一體綜合作戰任務。該型無人戰車適配了3種微小型飛彈模組，既具有對固定翼飛機、直升機、無人機等目標進行5公里遠界有效攔截的防空能力，又具有對機動式輕裝甲目標和人員目標實施精確制導打擊的對地攻擊能力。