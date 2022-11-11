民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠（右）反批江聰淵陣營一定是慌了，綠營的說法讓她快笑死。（李忠一攝）

宜蘭縣長選舉5人爭搶，外界關注藍綠對決，但民眾黨候選人陳琬惠足以左右選情，今天（12日）民進黨候選人江聰淵陣營舉行記者會，批民眾黨是「台灣為名，沒有以台灣為實」、「詐騙集團」、「國民黨候選人的側翼」，呼籲鄉親集中選票，陳琬惠譏諷說，江陣營慌了，這些指控讓她快笑死。

爭取連任的國民黨林姿妙雖然受到弊案起訴衝擊，但坊間民調仍居高不下，又有年輕、中立選票流向民眾黨，綠營將炮火轉向民眾黨，今天江聰淵競選總部副主委陳金德等人舉行記者會，除呼籲集中選票外，更批民眾黨與當年民主先賢蔣渭水創辦的台灣民眾黨不同，黨主席柯文哲的民眾黨「與台灣民眾是很遙遠。」

陳金德批評，柯的台灣民眾黨黨綱沒談到台灣主權、保障人民安全，「與其說是政黨，不如說是幫派。」以台灣為名行騙台灣民眾。陳更指民眾黨新竹市長候選人高虹安用助理的錢，作為自身繳交給政黨的捐錢額度，是詐領助理費，種種表現不是政黨「是詐騙集團。」

陳金德說，民進黨是從小黨崛起，原來看待民眾黨也是站在支持的角度，但民眾黨表現愈來愈離譜，一再用不實言論批評江聰淵，已淪為國民黨候選人的側翼。

陳琬惠表示，民進黨最常慣用的手法就是抗中保台，很多鄉親說不再被民進黨騙，選戰倒數15天才開始用愛台灣本土來騙年輕人，「年輕人不會再被騙。」陳琬惠更笑說自己都在揭林姿妙的弊，「有做她（指林姿妙）的側翼嗎？」

陳琬惠說，江聰淵陣營一定是慌了，「我只能說笑死。」至於說民眾黨是詐騙集團，陳琬惠以民進黨台北市長候選人陳時中為例，指民進黨雙標，陳當衛福部長時民團想買BNT都不讓過EUA，卻讓高端一路開綠燈，「我請問一下，誰才是詐騙集團。」