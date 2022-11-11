預估投資金額達606億的台北市西區門戶計畫「台北車站特定專用區C1／D1（東半街廓）土地開發案」，開發大樓11日正式開工動土，預計2027年完工，由台北市長柯文哲與投資人台北雙星公司董事長許崑泰共同主持新建典禮。

北市府預估，雙子星C1／D1營運商轉後，將可提供1.6萬個就業工作機會，每年約有18.7億元租金收入、增加營業稅及房地稅收約14.6億元，每年並可創造千億元以上的經濟產值，帶動區域經濟發展。

柯文哲表示，C1／D1土地開發案新建工程以「國家門戶．首都地標」理念，為西區門戶計畫最重要的核心，2027年完工後，讓舊城復興、軸線翻轉理想實現，兩棟摩天塔樓將重新定義台北市中心的城市天際線。

柯文哲說，C1／D1用地基地面積達9600坪，新建工程包括兩棟摩天塔樓、一條聯通台北車站的高架步行臺北長廊、多功能花園露台，以及大面積做為公共文化用途的公益客廳。

柯文哲指出，C1大樓為55層樓高、D1大樓為74層樓高，總樓地板面積達17萬坪，具有全台最優越的6鐵共構，每日通勤人潮超過50萬人次，是台北市中心最關鍵的樞紐，也是國內外旅客體驗台灣的國門。

柯文哲提到，C1／D1土地開發案從2006年推動招商，歷經5次未成，他上任當時尚有數件訴訟爭議待處理。他說，他要求公開透明及重新檢討招商文件並首次引進廉政平台作法後一舉完成招商，於2019年12月簽約，並經過文資審議、環境影響評估及都市設計審議後取得建照，終於在今天正式啟動。

北市捷運局說明，C1／D1開發大樓地上2樓及地下4層，與已通車的機場捷運台北車站共構，位於市民大道以南、以重慶北路分為東西兩側基地，基地東側鄰近交通樞紐的台鐵台北車站及台北轉運站。

捷運局表示，西側及南側則與北門、三井倉庫、台北郵局、台北工場及鐵道園區等歷史古蹟群為鄰，可串聯起西區歷史與現代發展的脈絡。

台北市雙子星捷運局柯文哲開發