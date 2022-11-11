即將效力台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹的「魔獸」霍華（Dwight Howard），昨日晚間正式抵達桃園國際機場，受到大批熱情粉絲接機歡迎，根據了解，霍華目前已入住位於林口的亞昕福朋喜來登酒店，有同一飯店的球迷就目擊這位NBA昔日第一中鋒下樓享用早餐。

據《中天新聞網》報導，霍華入住的亞昕福朋喜來登酒店，是1家2018年開幕的四星級飯店，也是林口首座國際品牌飯店，飯店內部擁有游泳池、健身房，且飯店距離球團平時訓練的林口運動中心，僅需要10分鐘的車程。

昨晚約10點45分抵台的霍華，據《東森新聞》報導，有同一飯店的球迷在早上8點多，目擊霍華到飯店一樓享用早餐，並夾了一盤水果，球迷也相當興奮。

桃園雲豹球團預計將於本月12日，正式替霍華召開加盟記者會，隨後就會開始調整體能及練球，但並不會隨隊南下參與13日的比賽，霍華在台灣職籃的首秀會在19日下午4點半桃園雲豹對陣中信特攻的比賽，將引爆國立體育大學體育館。