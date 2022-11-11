去年4月2日台鐵太魯閣號撞上滾落邊坡的工程車出軌，造成49人死亡，花蓮地方法院今日做出一審宣判，但家屬不滿台鐵在同一天盛大舉辦鐵路便當節，是不將事故放在心上。交通部長王國材回應，安全改革是台鐵第一優先課題，副業開發則有助改革正向循環；局長杜微則說，便當節是台鐵年度大活動，並沒有特別選在哪天彰顯，對法院判決完全尊重。

太魯閣號出軌49死事故，花蓮地方法院今日一審宣判，主要被告李義祥7年10個月、台鐵主辦工程司潘堂益8年10月。王國材今受訪時表示，尊重法院的判決，整個太魯閣是件從工地管理、所有相關工程上的管理，都有很大疏失，他也看過判決的確也很重。

王國材強調，這樣的判決，讓台鐵對安全改革更要重視，這幾年他與罹難者討論非常久，許多人無法釋懷，甚至表達沒辦法原諒台鐵或交通部，他可以理解家屬們心情。他重申，台鐵安全改革是很嚴肅的事情，今天雖然是鐵路便當節，但最優先的是安全改革，台鐵副業開發來增加收入，對改革則是正向循環，收入更高可投入更高預算在安全、服務上面。

杜微指出，台鐵還要更努力把安全改革做好，許多精進方案正在推動中，現在事故率有下降，但還有很大努力空間。台鐵將竭盡所能對罹難者家屬、傷者進行關懷。

杜微說，便當節選在今天沒有因果關係，這是台鐵年度活動，沒有特別選在哪天彰顯，對於法院判決台鐵都尊重。