周男代步的賓士CL550雙門轎跑車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲周男的海洛因、安非他命。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲周男的一粒眠。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市刑事警察大隊今年初溯源毒品小蜜蜂案時，發現40歲周姓男子去年間在高雄市各區販毒，且都以高級轎跑車代步，以便遇到員警時能快速逃逸，另外還多次換宿、用黑莓卡僅能網路通話等方式，避免警方查緝。經警方多月追查下，日前鎖定周男住處並將他逮捕，在他身上、車上及住處查獲海洛因、安非他命等大量毒品，全案依《毒品危害防制條例》移送法辦。

周男去年間販賣毒品給小蜜蜂、藥腳維生，外出交易時皆以賓士CL550雙門轎跑車代步，方便在高雄市各地區進行毒品交易之外，也能方便遇到警察時可迅速躲避追緝；此外，周男還多次轉換住宿地點，住在旅館、民宿、友人家中；聯絡藥腳時，特定用黑莓卡僅有網路的特性，用網路來進行通話，借此逃避警方的查緝。

高市刑大今年初溯源眾多小蜜蜂案時，發現均由周男提供毒品販賣，組成專案小組並經過多月的循線追查下，於11月初鎖定周男位於新興區民安市場附近的住處，4日下午警方變裝在附近埋伏，約下午4時許，周男開門外出時，一旁埋伏警方一擁而上，趁周男反應不及時將他壓制在地逮捕。

警方在周男身上、車上查獲海洛因、安非他命等毒品以及現金，研判周男可能正要外出進行毒品交易，並在住處查獲同居女友27歲葉女以及海量毒品、6支販毒聯絡用手機、平板電腦、13張黑莓卡、手銬、新台幣18萬1100元。

此外，警方經查得知周男外出交易時，會有助手30歲尤男在一旁協助，當逮捕到周男時，也在附近逮捕正準備一起行動的尤男及毒品，共計查獲13包共45克海洛因、23包共168.3克安非他命、一粒眠113顆、毒品咖啡包3包。全案依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

據了解，周男有毒品前科，去年底假釋出獄後，依舊重操舊業，靠販賣毒品牟利，詳細毒品來源仍待警方進一步溯源釐清。

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