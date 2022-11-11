國民黨上午發布，啟動「聲藏Blue」Podcast節目，要在各項人民關心的社會議題上發聲，讓大家了解國民黨的理念，爭取更多台灣人民的認同與支持。（周志豪攝）

縣市長選戰法定選舉期間今起跑，國民黨今宣布，國民黨九合一選舉網站正式上線，網址還別具巧思選定「2022win」。國民黨文傳會副主委林家興表示，網站提供國民黨此次選舉各縣市候選人資訊，讓選民一次了解國民黨地方選舉資訊。

林家興說，國民黨九合一選舉網站，在「22縣市全壘打」網頁，提供全黨22縣市、23位縣市長候選人資料；在「深耕基層即戰力」網頁，提供六都直轄市議員候選人參選資料；在「區域治理，動態呈現」的影音專區，更有包括各候選人競選歌曲與具體政見資訊，網站未來將也會即時更新所有候選人社群平台資訊。

國民黨上午也發布，啟動「聲藏Blue」Podcast節目，要在各項人民關心的社會議題上發聲，讓大家了解國民黨的理念，爭取更多台灣人民的認同與支持。

國民黨副發言人楊智伃表示，「聲藏Blue」podcast平台平均訪談時間約30分鐘，以深入討論、詳細分析方式，探討民眾關心的經濟議題、年輕人遇到的困難或產業界的分享等，

楊智伃說，「聲藏Blue」podcast已完成北漂女子談繁華都市裏「台北女子」、旅日棒球選手談美、日、台棒球差異與疫情後健身產業甘苦談3集節目，在firstory、spotify、kkbox、pocket casts可搜尋收看，未來也會在apple music上架。

楊智伃表示，「聲藏Blue」podcast未來會繼續針對百工百業遇到的爭議、問題、困難，持續訪談第一線民眾、業者、專家，也會討論時下年輕人關心的進步議題，盼透過淺顯易懂訪談內容，讓收聽民眾能好好認識、了解這些產業知識與問題。