太魯閣重大事故案今天宣判，台鐵在台北舉辦鐵路便當節，罹難家屬與律師在法院受訪，希望台鐵同理心。（王志偉攝）

「台鐵7月就知道，法院今天將宣判太魯閣列車事故案，卻在同一天舉辦鐵路便當節！」家屬委任律師陳陳孟秀不滿說「很難理解台鐵是在幹嘛、難道沒一點自省能力嗎」？對家屬真的是情何以堪，要求交通部長王國材，對這件事情一定要有懲處！

被害人代表陳姓、秦姓家屬表示，她們不能理解阿好在過失致死的部分無罪，該有的刑度可以給一個公平正義，家屬在這段時間的等待非常漫長，想過好幾遍，也明白不管判決結果怎樣，家人都不會回來，說到這裡難忍悲痛及思念，哽咽落淚。

家屬代表律師陳孟秀也批評，一審判決法院沒有採納律師團、被害家屬主張本案被告應用殺人罪進行審理，被告李義祥、移工阿好對意外的發生是有預見可能性的，而他們仍然讓此事發生，法律上完全可以被評價為殺人，未來上訴還是會朝此方向主張。

台鐵太魯閣號撞車出軌案今天宣判，台鐵卻選在同一天在台北車站舉辦第7屆鐵路便當節，家屬得知後氣憤不已，指責台鐵一點自省能力都沒有！「要把台鐵是要把自己搞成便當店嗎？」

家屬委任律師陳陳孟秀說，今年7月最後一次開庭時，審判長就當庭告知將於11月11日宣判，今天家屬從全台各地來到花蓮關心，台鐵卻在大肆舉辦便當節，「我們真的很難以理解」，這對家屬真的是情何以堪，喊話交通部長王國材，對於這件事情應該做出一定的懲處。