大陸10日新增本土感染個案突破萬例，近9成為無症狀感染。中疾控研究員王麗萍指出，優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是更加科學精準，做到既防住疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生的影響。

大陸衛健委11日公布，10日共新增1,150例確診及9,385例無症狀感染，共10,535例，無症狀感染占比89％。其中，廣東省新增546例確診及2,461例無症狀感染，河南省新增124例確診及2,881例無症狀感染，內蒙古新增98例確診及1,113例無症狀感染。此外，北京亦超過百例感染。

大陸衛健委官網10日引述王麗萍指出，每一次措施調整都十分審慎，每項措施的優化都經過反覆研判、科學論證，重大措施的調整還先在部分地方展開試點研究，確保積極穩妥、風險可控。

王麗萍表示，根據疫情形勢變化和病毒變異特點，不斷優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是體現更加科學精準，做到既防住疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生的影響。