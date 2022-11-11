基隆籃球之夜昨(10)登場，台啤英熊隊與在地球隊舉辦友誼表演賽。民進黨基隆市長參選人蔡適應承諾，未來會修繕符合職業球隊規格的球場，吸引包括台啤和其他職業隊的青睞，讓基隆成職業球隊的主場。蔡適應也將打造更多風雨球場，讓熱愛籃球的基隆人，有更多打籃球的場地，讓基隆的籃球風氣持續興盛。

蔡適應在臉書表示，感謝台灣菸酒公司董事長丁彥哲、台灣啤酒籃球隊前總領隊高志鵬、榮譽領隊蔡易餘、顧問閻家驊、總經理哈孝遠、總教練楊志豪、前總教練傅明仁老師，一起來促成台啤英熊隊來到基隆，與在地球隊舉辦友誼表演賽。

蔡適應提到，昨日的表演賽，國立臺灣海洋大學兩位副校長顧承宇、冉繁華，也有到場為子弟兵加油、打氣。此外，基隆市體育會理事長鄭錦洲，童子瑋、張顥瀚、陳宜、陳軍佐以及基隆市學生家長聯合會總會長王昌派，也一起為基隆聯隊加油。

蔡適應承諾，未來會修繕一座符合職業球隊規格的球場，吸引包括台啤和其他職業隊的青睞，讓基隆成為職業球隊的主場。此外，因為基隆多雨，蔡適應也將繼續努力打造更多風雨球場，讓熱愛籃球的基隆人，有更多打籃球的場地，讓基隆的籃球風氣持續興盛。