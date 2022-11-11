百萬網紅Joeman（九妹）近年以介紹3C開箱、平價與奢華對決節目獲得廣大人氣，雖之前在走鐘獎入圍7項全槓龜，仍有許多網友支持他再接再厲。日前他到東京旅遊一趟，昨(10日)在臉書預告將上傳新一期的「平價奢華大對決」影片，主題竟是泡泡浴風俗店，引來網友熱烈留言，紛紛好奇問：「這是免費能看的嗎？」、「以為這邊都不能拍攝」。

Joeman在Youtube擁有241萬名粉絲訂閱，今年他為了報名走鐘獎推掉當評審邀約，結果一連入圍了「最佳影片獎」、「年度男創作者獎」、「最佳紀錄片獎」、「最佳製作人獎」、「最佳剪輯獎」、「以食為天獎」及「OPEN獎」7項大獎，未料最後都沒得，先前他還上傳了典禮花絮，可見他事後跟阿滴抱在一起，故作淚崩笑說：「主辦單位別再騙粉絲錢了」，但表示會繼續努力。

昨Joeman預告要推出猛料，先前都在開箱東京房產的他要做回大家喜歡的單元「平價奢華大對決」，他寫下：「平價泡泡浴vs奢華泡泡浴！敬請期待～」，照片中還可見AV達人中指通及網紅瘋男，讓網友暴動，回應說：「終於證實九妹跟中指通是不同人」、「敲碗平價泰國浴vs奢華泰國浴」、「這企劃可以啊，世界和平了」、「會不會回來拍自費醫療和健保治療的對決？」、「哇~要玩這麼大」。

據知，日本的風俗業十分發達，其中有著「風俗之王」稱號的服務就是泡泡浴，客人決定好想去的店跟想被服務的女孩，可以先跟店員確認，決定消費後與小姐見面時雙方會先聊天，接著對方會幫忙清潔淨身和入浴等，通常店裡都會有禁止偷拍或禁止暴力舉動等標語，因此才令外界如此好奇Joeman這集到時播出時會公開怎麼樣的畫面。