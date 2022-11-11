距離九合一選舉投票日期還有14天，根據《震傳媒》今(11日)公布台北市長最新民調，詢問若現在投票，在此次「12位候選人之中，您會投給誰？」，前3名分別是國民黨候選人蔣萬安34.7%、民進黨陳時中26.2%、無黨籍黃珊珊21.7%。相較於台灣民意基金會昨天才公布的台北市長民調，除蔣萬安仍是第一，黃珊珊昨排名第二、今為第三，陳時中昨第三、今是第二，顯示這兩人不斷互有領先，競爭超激烈。

該民調也詢問民眾「這次台北市長和市議員選舉，您會不會去投票？」結果有82.3%表示一定會、11.4%可能會、2.2%可能不會、3.6%一定不會、0.4%為未明確回答。至於被問到「有人說為了不讓最討厭的候選人當選台北市長，所以應該把選票投給其他最有希望當選的人，您同不同意這個說法？」有17.0%表示很同意、18.4%還算同意、21.1%有點不同意、34.5%很不同意，以及9.0%未明確回答。

此項民調由畢肯市場研究股份有限公司（委由戴立安協助問卷設計）調查執行，調查範圍為台北市各行政區，對象是設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，時間為11月8日至11月10日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。