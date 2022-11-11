新竹街口攻城獅將於11月19日至20日展開新賽季首波主題日「獅吼音樂祭」，將分別對上高雄17直播鋼鐵人與台北富邦勇士，球團特別邀請人氣樂團宇宙人與麋先生擔任分別擔任下周六、日的賽前開唱嘉賓。

除此之外，攻城獅球團於休賽季與新竹土生土長饒舌歌手呂士軒合作推出隊史首發年度主題曲《SOUL OUT》，呂士軒在10日蒞臨攻城獅主場與球星相見歡，並與全隊分享創作理念，攻城獅球團總經理胡瓏智也帶領呂士軒走訪攻城獅主場館，讓他更了解攻城獅球隊故事，希望他未來能成為攻城獅場邊最瘋狂的獅紫軍之一，也代表攻城獅與新竹在地的結合更深入，球團將持續力挺每一位來自新竹的創作者！

新竹街口攻城獅自第二季與創作鬼才歌手呂士軒展開合作，雙方於合作默契方面一拍即合且皆希望能更深入的推廣「新竹」。今年休賽季呂士軒創作攻城獅主題曲，歌詞融入許多球團品牌理念及故事，以這首歌曲唱出專屬於攻城獅的球隊文化。用歌聲引出獅紫軍們靈魂深處那頭猛獅，未來球團也將於節間暫停中透過主題曲副歌帶領獅紫軍凝聚士氣。《SOUL OUT》於今日正式於音樂串流平台Spotify、KKBOX、Apple Music上架，也會在攻城獅官方YouTube頻道首播。

呂士軒從小自新竹土生土長，儘管目前隻身在台北追逐音樂夢，但他不曾忘記家鄉「新竹」，也非常希望能透過自身影響力讓更多人體驗到新竹文化，能夠與在地連結極高的攻城獅職業籃球隊攜手創作歌曲，呂士軒開心表示：「希望我們的球員和球迷都喜歡這首歌，也期待攻城獅新賽季的表現！」呂士軒也將於11月20日在攻城獅開幕周現場首度開唱《SOUL OUT》，各位獅紫軍敬請期待。

呂士軒昨日披上攻城獅4號城市版球衣旁觀參與團隊練球，他偷偷透露自己是「高國豪忠實鐵粉」，主題曲《SOUL OUT》也在團練時首度曝光，高國豪興奮表示：「很高興球隊有了第一首主題曲，我很喜歡副歌『pour my soul out，不管差距有多少』，這就跟我們在場上競爭的心境很像，希望獅紫軍之後可以在場內大聲唱出來！」主題曲《SOUL OUT》YouTube連結：https://www.youtube.com/watch?v=nw9DepadDpo&t=1s