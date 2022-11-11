大陸海軍第三艘075型兩棲攻擊艦亮相凸顯建軍緊迫性。圖為安徽艦 。（大陸人民海軍視訊截圖）。

大陸環球網11日報導，官方微博「人民海軍」10日發布消息稱，近日海軍安徽艦在某海域組織實戰化訓練，配圖顯示的安徽艦是新型075型兩棲攻擊艦，預示共軍海軍第三艘075型兩棲攻擊艦服役。軍事專家認為，在不到兩年的時間，三艘075型兩棲攻擊艦服役並且逐步形成戰鬥力和保障力，展示出共軍發展先進武器裝備的決心和緊迫性。

2021年4月23日，大陸首艘075型兩棲攻擊艦海南艦（舷號31）在三亞某軍港交接服役。075兩棲攻擊艦是中國最新一代兩棲作戰的武器裝備，配備了直通甲板和塢艙，可搭載直升機、兩棲氣墊登陸艇、兩棲戰車等兩棲作戰裝備，具備立體登陸作戰能力。服役以來，先後多次完成與多型艦載直升機、坦裝和氣墊登陸艇之間的協同訓練。

2022年4月21日，第二艘075型兩棲攻擊艦廣西艦（舷號32）首次在大陸央視軍事一則報導中亮相，並開展基礎性訓練。廣西艦係中國自主研製的首型兩棲攻擊艦，對提升中國兩棲作戰能力、完善作戰體系，具有里程碑式的意義。

11月10日，大陸第三艘075型兩棲攻擊艦安徽艦（舷號33）來了。在一年半的時間裡，三艘兩棲攻擊艦相繼服役，並循序漸進開展實戰化軍事訓練。

共軍海軍075型兩棲攻擊艦不僅越來越多，而且戰鬥力也正在逐漸形成，最先服役的海南艦和廣西艦已經多次協同訓練。

大陸《環球時報》報導，軍事專家宋忠平表示，在不到兩年的時間，三艘075型兩棲攻擊艦服役並且逐步形成戰鬥力和保障力，展示出解放軍發展先進武器裝備的決心和緊迫性，這是由維護國家主權領土完整，維護國家安全的需求而決定的。

《環時》報導，匿名軍事專家表示，全訓考核的完成預示著艦艇指揮員和艦員已經完成軍事訓練大綱規定的內容，具備執行戰爭行動和非戰爭行動的任務，因為海南艦是新的艦種，因此其還擔負著對訓練課目的設計，需要檢驗課目設置的科學不科學；以及在訓練中根據新情況、新任務不斷補充，完善大綱內容，為後續艦艇的訓練積累了經驗。後續艦艇也會根據實際情況不斷完善和補充訓練大綱的內容，進一步提高和加大全訓考核的難度。

宋忠平認為，海南艦從服役到完成全訓考核的速度不可謂不快，「此前中國從來沒有過兩棲攻擊艦，對中國海軍而言，這是一個新艦種，在服役後在短時間內摸索出適用的訓練大綱，這是難能可貴的。訓練大綱內容很全面，可對艦載的武器裝備、艦機協同，艦艇和登陸裝備之間的協同等等進行檢驗考核。」宋忠平介紹，作為首艦的海南艦已經完成全訓考核，這意味著其已經為後續艦艇奠定扎實的基礎，大大縮短了兩棲攻擊艦的訓練周期，有助於更多的兩棲攻擊艦快速形成戰鬥力和保障力。