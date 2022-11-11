「台中震大金鬱金香酒店」插旗台中梧棲，試營運期間住房享優惠。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

「台中震大金鬱金香酒店」插旗台中梧棲，禾憶餐酒館結合運用當地食材與台中在地特色，滿足遊客味蕾。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

「台中震大金鬱金香酒店」插旗台中梧棲，禾憶餐酒館結合運用當地食材與台中在地特色，滿足遊客味蕾。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

「台中震大金鬱金香酒店」插旗台中梧棲，禾憶餐酒館結合運用當地食材與台中在地特色，滿足遊客味蕾。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

「台中震大金鬱金香酒店」插旗台中梧棲，為海線第一家國際品牌酒店，即日起至12月31日止正式對外試營運，並推出45折住宿優惠，每房只需3588元起；房客早餐更是全面升等早午餐服務。此外，姓名對中「震大金鬱金香酒店」任3個字，即享免費住房1晚，歡迎民眾趕緊搶便宜入住。

台中海線觀光旅遊越來越熱絡，除了知名台中港三井Outlet與著名景點高美溼地外，震大金鬱金香酒店也相中商機進駐，成為海線第一家國際品牌酒店。

震大集團董事長葉漢祥表示，許多旅客來入住酒店，最重要是紓壓放鬆與獲得到完整睡眠充電，全面升級房客早餐至早午餐(散客適用)是酒店特色，從10點特別延長至下午2點，菜色也會進行更新。

除了住房優惠外，酒店更提供加碼促銷，凡11月30日前房客姓名對中「震大金鬱金香酒店」任三個字即享免費住房一晚，對中任兩個字的住客可享免費房型升等，對中任一個字住客也能享有延遲退房至下午2點。

11月9日起至12月31日止試營運期間，經典客房原價每房8000元，試營運期間環保住房專案每房只需3588元起，相當是45折優惠；一泊二食專案包含金牌主廚雙人餐酒晚餐只需4588元起。

除了住房優惠外，酒店更提供加碼促銷，凡11月30日前房客姓名對中「震大金鬱金香酒店」任3個字，即享免費住房1晚；對中任兩個字可享免費房型升等，對中任一個字也能享有延遲退房至下午2點。

酒店另一個亮點是位於一樓Hoi Bistro ＆ Bar禾憶餐酒館，由兩位金牌主廚廚藝團隊領軍，主打摩登歐亞創意料理與在地精釀酒及特色雞尾酒，試營運期間至11月30日止，平日自助早午餐每人優惠價只需450元＋10％，再享「4人以上同行1人免費」。

禾憶餐酒館結合運用當地食材與台中在地特色，自助早午餐除提供豐富美味歐亞菜色外，特別針對外來旅客提供台中人特色早餐，如大麵炒佐東泉辣椒醬、梧棲百年老店林家燒餅油條與豆漿以及主廚秘方和牛肉燥飯；晚餐時段則躍身成為結合Sports Bar概念餐酒館，附設兩間10人獨立包廂，供應主廚特色歐亞餐酒料理及Tapas下酒菜，推薦菜色包括葡萄牙伍斯特piri piri辣醬烤雞搭配梧棲在地農戶的無毒蔬菜更加美味。

台中震大金鬱金香酒店位處於台中海線中央點梧棲區，鄰梧棲老街，無論是前往三井Outlet、梧棲觀光漁港或與著名景點高美溼地，只需3至15分鐘車程，景觀園區占地約2.5公頃，共設118間全景窗時尚設計客房、120座位餐酒館及300人宴會廳國際品牌酒店，園區設有容納10至180人多功能展演的國際會議中心，是中部地區少有結合國際會議設施都市型度假酒店。

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