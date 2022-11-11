高端二期被爆出委託臨床試驗的丘以思公司有陸資背景。國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營今天召開「敲中大會」記者會質疑，採購法有相關規定應排除陸資，難道「國安遇到高端就轉彎」，民進黨台北市長候選人陳時中連台灣人民的資料都保護不了，是要如何抗中保台？批陳時中在簽約時涉及違法，應予以調查法辦。

蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲、李德維今天召開「敲中大會」。黃子哲說，高端二期爆出有陸資背景「丘以思」公司執行，受試者包括前副總統陳建仁資料也在其中，但民進黨只想敷衍了事，陳建仁、陳時中都曾說疫苗是國安產業，高端被認定國安產品，臨床實驗數據恐遭對岸掌握，一向高喊抗中保台綠營人士竟然通通噤聲不語，視而不見，真的是乖到令人「嚇到吃手手」。

黃子哲批評，難道國安遇到高端就轉彎，還是陳時中根本違法採購，現在不敢承認，只能閉嘴，怕影響選情。

黃子哲質疑，以《採購法》第17條第4項來訂定的「機關辦理涉及國家安全採購之廠商資格限制條件及審查作業辦法」，規定包括分包廠商者資格限制，有除外規定，簡單講就是要排除陸資；公共工程委員會過去也三令五申要求，機關辦理涉及國家安全包含資訊安全採購，要求於招標文件載明不許陸資採購參與，不管得標廠商、甚至分包廠商，按照規定都應該要排除陸資，法律裡相當清楚。

黃子哲指出，高端在今年10月25日發出新聞稿顯示，「丘以思」過去是國內公司，2014年由美商併購，2021年4月與上海「締脈」公司合併，2022年10月改為「凱迪亞」。

黃子哲強調，去年4月就已經合併變成陸資公司，高端疫苗採購時間是在去年5月28日，衛福部是不知情，還是知情卻仍然跟高端購買500萬劑疫苗，而且新聞稿還透露，丘以思進行數據資料庫彙整整理及分析，請問這是不是涉及機敏資料、資訊安全、國家安全的範疇？

黃子哲指出，為什麼當時陳時中不顧採購法及辦法，依然堅持採購，合約到底有沒有去排除陸資，或要求高端必須排除相關陸資公司參與或合作，去年4月28日，連美國的一個通訊社都有報導跟上海「締脈」公司合併消息，簽約時衛福部應該知道，不然高端也應主動告知。

黃子哲直言，離譜的是，薛瑞元說10月母公司才與中國公司合併，他強調今年10月不是合併的時間，是更改名字「凱迪亞」，不是合併，炮轟薛瑞元公然說謊，還稱高端與陸資合作沒有不法，他已經公布相關規定，相關產品或勞務應排除陸資參與，包含分包廠商、合作廠商、下游廠商通通一樣，按照民進黨標準，不是應該更嚴格嗎？

黃子哲表示，丘以思等於高端分包公司，涉及國家會機敏臨床實驗資料，衛福部依法應限制丘以思參與，或者根本不應該簽下跟高端簽下採購疫苗合約，究竟是高端知情不報，還是知情卻違法採購，如果沒有排除就是違法採購，「再怎麼護航高端，也不能枉顧國安」。

他強調，陳時中在簽約時涉及相關違法，應該予以調查法辦，如果陳時中連台灣人民的資料都保護不了，是要如何抗中保台？

黃子哲說，對照陳時中對BNT疫苗，只因為BNT是由上海復星來代理，就推三阻四一再阻擋，當時出現「復必泰」布條就要求消失，民進黨現在如此消極應對，採購合約還要封存或保密30年，中間有多少人謀不臧、貪贓枉法，真是令人不寒而慄，呼籲說「我負責」的陳時中別想落跑，希望陳時中一定要負責到底。