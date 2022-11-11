台中捐血中心11日指出，目前O型血最缺，僅剩1.9天，A型血剩2.5天，B型血剩3.5天，AB型血則還有9.9天。（截取自捐血中心網站）

台中捐血中心表示，台北捐血中心11日支援台中O型血80袋，但「血進來就馬上送出去了」，呼籲民眾盡快挽袖捐血。（台中捐血中心提供／潘虹恩台中傳真）

台中血庫告急！台中捐血中心11日指出，血庫急缺O型、A型及B型血，正常血庫的安全庫存為7天，然目前3種血型的血庫存量皆低於4天，平均庫存僅2.9天，其中O型血最危急，僅剩下1.9天存量，台中捐血中心呼籲民眾「即刻動員、熱血支援」，協助補足血庫存量。

台中捐血中心表示，根據台灣血液基金會統計，台灣人口以O型占絕大多數，約有43％，A型、B型分別占總人口數約1／4，AB型則只有6％左右；目前O型血最缺、最危急，存量僅剩1.9天，A型血存量剩2.5天，B型血存量剩3.5天，AB型血存量則還有9.9天。

台中捐血中心表示，疫情影響了3年，在後疫情時期，要動刀的病患不能再等待，近期開刀病患增加，血液用量提高導致血液供不應求；台北捐血中心11日支援台中O型血80袋，雖解燃眉之急，但「血進來就馬上送出去了」，很快就用完，還是需要中部的民眾盡快挽袖捐血。

台中捐血中心補充，中彰投及雲林的固定捐血點共有13個，包括三民、大里、中正公園、中港、仁和、新光三越、台中公園、豐原、員林、彰化、南投埔里及雲林等，還有其他巡迴捐血點，民眾可請點進「台中捐血中心」網站（https://www.tc.blood.org.tw/Internet/Taichung/LocationMap.aspx?spotID=3）查詢。