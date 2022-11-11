11月10日晚上8點，大陸電商平台雙11活動正式開跑，天貓雙11正日子啟動，京東11.11則開啟「巔峰28小時」，帶動一波消費潮。然而，已經持續7年的雙11晚會今年卻不再舉辦。

36氪引述天貓數據顯示，截至11月10日零點，天貓雙11已出現148個成交額增長超100％的品類，今年潮玩、寵物、運動戶外、珠寶四個行業被稱為「新四大金剛」。

小品類方面，角膜塑形鏡成交額增長近100倍，面膜冷熱儀增長超55倍，耳戴音頻設備增長超40倍，地毯清洗機增長超30倍，內衣洗衣機增長超20倍。

京東數據則顯示，趨勢家電品類備受用戶青睞，遊戲電視、新風空調、加熱淨水器、自清潔掃地機器人、超薄雙膽熱水器成交額增長均超100％，嵌入式空調、立式冷櫃成交額是去年同期3倍。

此外，射頻美容儀、超薄近吸油煙機成交額是去年同期6倍，超薄冰箱10分鐘成交金額超去年同期全天。

然而，第一財經報導，天貓、京東、拼多多等電商平台今年雙11都未再和電視台合作舉辦雙11晚會。雙11晚會最早始於2015年，在2020年達到巔峰，隨後數量與熱度下滑，在2022年徹底消失。