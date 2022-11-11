美國10月消費者物價指數（CPI）年增低於市場預估，美股、台股立馬歡聲雷動。台灣經濟研究院長張建一11日上午表示，新公布數據7.7％和原先預估的8％，是來的低些，但「發高燒40度，和降到39.8度，沒有太大差異」，美國通膨率年增和月增都還維持正數，通膨走勢只會「慢慢下來」，就算升息效果也不會立即發生。

張建一指出，近2、3年來的天災人禍，通膨火苗早就被埋下去，未來要觀察的是美國實質利率何時回到正數？美國名目利率持續居高的問題很大，「不是我們小國可以決定的」，由於景氣很難預測，總是就是壞，大家要有心裡準備，未來2年，或4年，全世界將呈現低度成長，或有衰退疑慮。

IMF已公布預測美國2023年經濟成長率1.8％。台灣經濟研究院11日公布的台灣經濟數據最新預測，2023年GDP成長率為2.91％，較2022年更新後3.45％減少0.54個百分點。

意即，對台灣經濟向來最樂觀的台經院，不僅認同今年不會保四，經濟成長率將僅3.45％；而且，明年不會保三，估值為2.91％，再接下來的歲月也應保守、再保守。

台灣經濟研究院11日舉辦「2023年景氣展望與產業趨勢研討會」，公布台經院研判的2023年景氣觀點及台灣經濟成長率，是該院的首度公布相關數據，也將引領經濟研究機構、政策智庫圈接下來一連串的相關公布。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，2022年以來主要經濟體為抑制通膨而陸續升息，各國製造業活動已明顯放緩，加上俄烏戰事未解及美中科技戰再起等變數，持續加深全球經濟前景疑慮。

展望2023年台灣經濟，國際主要預測機構皆認為2023年全球經貿成長速度較2022年放緩，孫明德認為，這將進一步影響台灣進出口與投資表現，所幸本土疫情衝擊已漸淡化，政府相關防控措施大幅開放，內需消費及相關產業表現轉佳，使得經濟支撐由外銷轉內需，故2023年台灣經濟表現穩健，經濟成長主要仰賴民間消費支撐。