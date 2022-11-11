國民黨台南市長候選人謝龍介到新市公有零售市場沿街拜票。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介在菜市場逐攤拜票。（程炳璋攝）

台南市學甲區槍擊案槍手尚未落網，國民黨台南市長候選人謝龍介11日到新市區菜市場拜票，強調槍擊案與黃偉哲競選總幹事郭再欽有關，台南成為「慶記」之都，難怪副總統賴清德急作切割，不願輔選，黃偉哲陣營發言人呂維胤回擊對手不用見縫插針搞分化，賴黃2人11日已在後壁區為一處通車行程合體同台。

謝龍介11日到新市公有零售市場沿街拜票，被問及學甲槍擊案的看法，他提到，副總統賴清德在台南市長任內，用人清廉，黃偉哲上任3年多卻官箴敗壞，黃偉哲不只是「請鬼拿藥單」，根本是「請鬼來治病」，大搞官商勾結，難怪賴清德急作切割，臨時取消為黃偉哲輔選活動。

謝龍介分析，歹徒1次開88槍，代表背後牽扯龐大的利益，台南市如果再不政黨輪替，黃偉哲邁入第2任期，不只是「慶記之都」，未來會更加沉淪。

他譴責黃偉哲不要動用政治力干擾辦案，警方辦案不要預設立場，強調槍擊案就是跟郭再欽有關，而郭就是黃偉哲競選總幹事。

謝龍介認為槍擊案凸顯黃偉哲施政不當，提到學甲的太陽能種電計畫為考慮台南人的生存權，在民眾住家40公尺內種電，他當選一定為居民主持公道，重新審視種電地點，還給原住戶安居權利。

呂維胤表示，發生任何的社會案件、災害取消輔選行程是慣例，對手陣營不必多做分化聯想。賴清德與黃偉哲11日在台南後壁區安溪寮福安寺市道172線拓寬工程通車已經同台，顯見謝龍介的見縫插針十分可笑。