新竹縣湖口鄉議員候選人陳德木在今年8、9月期間，透過王姓女子向所住社區民以新台幣1000元現金買票，新竹地檢署查賄團隊接獲資後，10日先後執行兩波搜索，同步傳喚涉案者9人到案，部分選民已主動繳回受賄款項1萬6000元。檢察官訊問後，認陳德木、王女共犯買票罪嫌重大，於11日凌晨向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

投票日逼近，新竹查賄團隊火力全開，日前接獲陳德木賄選情資後，由檢察官張馨尹指揮新竹縣警局少年隊、刑警大隊、新湖分局、新竹縣調查站、北部地區機動工作站，共同偵辦新竹縣湖口鄉縣議員候選人陳德木涉嫌現金買票案。

新竹地檢署指出，候選人陳德木於今年8月底至9 月上旬之間，透過王女向所居住社區具投票權選民，以每票1000元對價現金買票。查賄團隊於10日持法院核發的搜索票，先後執行2波搜索，並同步傳喚涉案者9人到案，部分選民已主動繳回受賄款項1萬6000元。

檢察官訊問後，認陳德木、王女共犯買票罪嫌重大，認為陳德木及為其買票之王女，均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪嫌重大，於11日凌晨向法院聲請羈押禁見，法院於上午10時30分許裁定2人准押禁見。

陳德木曾擔任湖口鄉民代表，並在第19屆代表會主席補選前，與其他競爭者一同於顯聖宮擲筊，最終擲出最多聖杯，並在補選時順利當選代表會主席。2018年轉戰議員失利，今年再度挑戰，卻在選前發生持現金賄選遭羈押一事。