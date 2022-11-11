國民黨桃園市長候選人張善政在中壢興國市場掃街，攤商與民眾相當熱情。（蔡明亘攝）

張善政在一生只有一次的111年11月11日11時11分喊話，未來要一起為桃園拚第1。（張善政競辦提供／蔡明亘桃園傳真）

張善政（左二）在前台北市長郝龍斌（左一）陪同下，前往中壢區興國市場拜票，受到支持民眾的歡迎。（范揚光攝）

藍綠頻出動大咖到桃園站台，頗有隔空較勁意味，蔡英文總統昨說，桃園是全台最激烈戰區，差距非常小。國民黨桃園市長候選人張善政表示，他要以「2大關鍵」拉開差距，並痛批民進黨桃園市長候選人鄭運鵬及民進黨台北市長候選人陳時中，不僅在原職位不稱職，參選還拚命抹黑對手，簡直是選戰負面教材。

張善政今在前台北市長郝龍斌、立委魯明哲、桃園市議長邱奕勝與多位同黨市議員、議員候選人陪同下，在中壢興國市場掃街拜票，現場攤商與民眾相當熱情，加油、凍蒜聲不斷。他們也在一生只有一次的111年11月11日11時11分11秒，替1號候選人張善政加油打氣，喊話要一起為桃園「拚第1」。

張善政表示，他與對手現在的差距確實非常小，會以2大關鍵拉開差距，首先是要以非常有內容的政見吸引選民支持，並持續以善良選風打這場選戰，讓民眾看見，誰有最好的政見、最正直的選風，這才是台灣該有的民主福氣。

對於陳時中昨替鄭運鵬站台，張善政直言，陳時中任職衛福部長時，在疫情期間讓民眾飽受痛苦，打疫苗相當辛苦、快篩買不到、還要民眾打國際不承認的高端疫苗，陳與媒體人周玉蔻、綠營側翼網軍的關係密切，民眾顯然不喜歡陳時中。

張善政也批，鄭運鵬在立院對地方沒任何貢獻，陳時中與鄭運鵬在原職位上，就非常不稱職，現在選舉過程中，一人在台北抹黑國民黨台北市長候選人蔣萬安、一人在桃園抹黑張善政，民眾感到非常厭惡，這2人簡直就是這場選舉的「負面教材」。

張善政今日掃街，連外國媒體也到場關注，並提問要如何以國際觀看這場選戰？張善政說明，今年像期中選舉，要投下對民進黨執政多年來的信任或不信任票，民進黨多年來偏離民意，已讓百姓受夠了，呼籲民眾一定要看好候選人，國民黨推出的候選人才是最優質的，也趁此機會讓民進黨自我警惕。

綠營打出抗中保台牌，張善政則認為，鄭運鵬赴陸做生意都還沒向大眾交代清楚，顯然這張牌在桃園打不起來，也讓其他縣市發現，民進黨根本是說一套做一套，這張牌不會有效果。