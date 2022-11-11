大陸觀察者網11日報導，世界著名科學期刊《自然》雜誌10日發表一項研究表明，無論是否接種疫苗，患者多次感染新冠病毒後，會導致死亡、住院及嚴重健康問題的風險顯著增加。路透10日報導，具體來說，相較於第一次感染新冠病毒，多次感染的患者的死亡風險增加了一倍多，住院風險增加三倍多。此外，這些感染者患上肺部、心臟、血液、腎臟疾病，以及糖尿病、心理健康問題、神經系統疾病的風險也增加。

「全球仍然面臨著新冠肺炎疫情和流感疫情疊加流行的風險，特別是今年冬季。」11月1日，中國工程院院士鍾南山在2022年「世界流感日」科普宣傳與學術會議上表示，仍需加強攻關在新冠肺炎疫情期間進行流感防控的科學問題。

中國科學院院士董晨也說，目前全球仍面臨較高的流感和新冠肺炎等呼吸道傳染病疊加流行的風險，呼吸道傳染病的防控任重而道遠。

路透報導，「再次感染新冠病毒會增加急性病情及長期新冠的風險。」該項研究負責人、美國華盛頓大學醫學院Ziyad Al-Aly博士說，不論是否接種疫苗、接種幾針，都會出現這樣的情況。

這項研究發現來自於美國退伍軍人事務部在2020年3月1日至2022年4月6日期間蒐集的數據，這些數據涉及44萬3588名感染過一次新冠病毒的患者、4萬0947名感染過兩次或兩次以上的患者以及530萬名未感染者。大多數研究物件是男性。

研究負責人Al-Aly博士還表示：「即使一個人以前感染過並接種了疫苗——這意味著他們從以前的感染和疫苗中獲得了雙重免疫力——他們在再次感染後仍然易受到不良後果影響。」

與僅感染一次的患者相比，該研究中感染過兩次以上的病人患肺部問題的可能性高出三倍多，患心臟病的可能性高出三倍，患神經系統疾病的可能性高出60％。研究人員發現，再次感染後第一個月的風險最高，六個月之後，風險依然明顯。

不過，有未參與該研究的專家表示，研究採用的數據主要來自美國維吉尼亞州的患者，可能並沒有反映一般人口的情況。「維吉尼亞州醫療機構的患者通常是年齡較大、病情較重的人，而且一般是男性，這一群體通常會比正常的併發症出現更多的問題。」紐約威爾康奈爾醫學院微生物學和免疫學教授約翰·摩爾（John Moore）說道。

這項研究還認為，即使在考慮了新冠病毒的不同變體間的差異之後，仍然可以說患者感染的次數越多，其累積的風險和負擔也就越來越大。

不過，美國傳染病流行病學家、拜登總統前新冠疫情顧問席琳·岡德博士（Celine Gounder）表示，多次感染似乎也存在著一種「高原效應」（plateauing effect，指隨著時間增加，表現沒有改善或下降），第二次感染後風險的增加幅度可能較小。

她還說，身體好的人會受到免疫力的保護，隨著時間推移，發生某些併發症的風險將會降低。

根據美國約翰斯·霍普金斯大學統計資料，截至北京時間11月11日6時21分，美國新冠肺炎累計感染病例達到9796萬7163例，累計死亡病例達107萬4317例。在過去約24小時內，美國新增感染病例9萬0894例，新增死亡病例531例。