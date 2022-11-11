台北市議員徐巧芯9日晚間在網路上發現一份網路側翼的假文件，上面還有著她的簽名，稱藍營計畫找狗仔跟拍，她也立刻去警局報警；而這份文件也是「無良公關公司」在粉絲專頁Po出，除了無良公關公司外，徐巧芯還點名謝立聖插畫、杜承哲醫師等人。豈料，北市聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰也自責，可能是他害學弟變側翼。

蘇一峰指出，「自己反省可能是我害學弟變成側翼。」他透露，一開始還沒人認識學弟的時候，曾多次介紹節目可以邀請學弟來上節目，自己還曾經開車從錄影電視台送學弟去坐車，也好幾次幫忙分享他的部落格文章。

蘇一峰也感嘆，「人紅了後來就行為變質了，我一向很照顧學弟妹這大家都知道。以前在醫院我也對學弟不錯，我反省很久，應該沒有做過對不起他什麼，值得他一直打我。」

蘇一峰雖未公開是哪位學弟，但許多人猜測可能是被徐巧芯提告的醫師杜承哲，貼文一出也引發網友討論，「不是醫師的錯，權／利／名聲嘗到一點點甜頭，這群沒有自制力的人就無法自拔了」、「不過蘇醫生對他這麼好，他居然這樣回報，真叫人心寒。」不少人也安慰他不要自責。