文化與生活將密不可分！無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，台北市要在新冠疫情後重新活絡藝文活動，因此提出文化政見，以提升城市「文化力」為目標，展開一場台北的文藝復興，將以3大方向：實現藝文生活化、厚植藝文資產和扶植文創產業，打造真善美城市。

黃珊珊表示，文化是一座城市的靈魂，而台北深厚的文化底蘊就是城市的名片，讓世界認識台灣，讓各地的遊客為此而來。未來希望台北將成為一個「真善美」的城市，不僅有多元共融的「真」，也有友善自信的「善」，還有深具「美」感的市容街景與文化內涵。

其政見主要以「文化力」為核心概念，鏈結各項市政規劃，包括：首都進化雙軸線、都市再生、永續台北、智慧城市、新創發展、健康城市、自信友善之都、前瞻教育。

其中一大方向為實現藝文生活化，透過社區藝術巡禮的安排，把藝文展演帶到社區生活中，讓更市民體驗親近的藝文演出。不僅藝文表演，畫展也是如此，如果市民可以很親近的在生活環境周圍，就能欣賞到藝術館陳列的畫作，逐漸地就會變成一種日常生活的習慣。

黃珊珊強調，政府要扮演推手的角色，公私協力，擴大項目與規模，規劃與更多藝文表演團隊合作，讓市民能隨處體驗更精采多樣的藝文饗宴，提升整體人文素養。

另外，為打造多元城市藝文風貌，街頭藝人展演制度應更為友善。目前台北市已達成「一地登記四地展演」的跨域整合服務，只要在台北或新北、基隆、桃園取得街頭藝人登記證，就可以在四地的公共展演空間申請展演，未來將會持續推廣新制，並納入更多如簡化程序的友善措施。

除此之外，增設徒步區，在歷史文化資產景點周邊分日期或時段劃設徒步區，把空間作為廣場形式留給藝文表演，市民在漫步間就能親近藝術文化、悠遊享受台北巷弄間的風光景緻與人文氣息。也規劃舉辦「最美街區巷道比賽」，透過社區里民自發性的參與來美化街區巷道，績優者可以獲得市政府額外補助，鼓勵市民一起協力參與市容整建與街景重塑工程。

另黃珊珊上任後將推動「GO CULTURE」計畫，開放免費參觀博物觀及美術館等藝文場館，全市高中以下憑卡免費入場，還有每個月第一個周六市民免費入場，且每月第三個周六開放全國民眾免費入場。

黃珊珊表示，計畫之目的在於透過減免門票支出負擔，鼓勵親子共同參與藝文活動及參觀場館，提升民眾親近使用公有藝文資源的意願。而公有場館的門票收入減少，則可從館內餐飲及購物的消費增加來取得回補，也間接帶動相關餐飲業的商機以及文創產業的發展。