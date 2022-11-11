創見(2451)董事會通過2022年第三季合併財務報表，單季獲利4.83億元，季減57.8%、年減27.3%，每股盈餘為1.13元，相較今年第二季2.67元、去年同期的1.55元雙雙下滑，並創7季新低紀錄。

創見第三季合併營收30.66億元，季增1.99%、年減13.0%。營業毛利4.37億元，季減50.0%、年減60.6%。營業利益1.57億元，季減72.5%、年減80.5%，稅後淨利4.83億元，季減57.8%、年減27.3%，每股盈餘為1.13元，相較今年第二季2.67元、去年同期的1.55元雙雙下滑，並創7季新低紀錄。

回顧今年第三季，全球通膨升溫，主原料大廠庫存水位偏高且終端需求萎靡，庫存壓力快速升高，DRAM及NAND FLASH價格持續走跌，為即時反映原料市況，本季認列較高存貨跌價損失，致營業毛利及營業利益顯著下滑；創見也迅速調整採購策略，積極進行庫存去化，配合良好的生產效能及訂價策略，維持穩定營運成果。

而業外損益本季受惠於美元升息，創見已提前調整外幣部位，帶動其產生較高匯兌利益及利息收入。

展望未來，創見將強化產品行銷功能，除了傳統通路行銷外，更著重於工業應用嵌入式產品推廣，對於研發團隊所設計出的優質產品，透過完整及定期的內部教育訓練，讓業務團隊全方位了解產品功能、特色及其應用層面，強化業務人員專業知識，方能在面對客戶時，有效介紹及推銷產品；於此同時創見也持續調整業務團隊獎酬制度，激勵同仁持續開發客戶並拓展潛在市場，期許工業應用及通路市場並進，帶領創見成長茁壯。

創見也將於周五收盤下午召開實體法說會，說明本公司財務業務相關資訊。

另外，創見也致力於企業社會責任，身為台灣25大國際品牌，在青年運動推展不遺餘力，長期贊助國內學生運動賽事，且連續九年榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定，今年更雙料獲得該獎項的「贊助類銅質獎」及「長期贊助獎」，肯定創見近年來為台灣青年體壇扎根成果，未來亦會延續初心、回饋社會，推動國內各項青年體育運動，鼓勵青年球員勇敢築夢、永不放棄。