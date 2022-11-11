國民黨新竹市長候選人林耕仁先前突然收手不打民眾黨對手高虹安，引發外界陰謀論四起，林耕仁11日直指謠言滿天飛，也強調停手並非被「摸頭」而是團隊決策，不想因為一個人做錯事把她打死，而是把證據透明公開，也希望高虹安向社會大眾說清楚。

針對媒體人尚毅夫爆料，稱國民黨迫使林耕仁妥協，不要去北機站，如果不妥協，他們直接嗆說要去支持高虹安。對此，林耕仁說，他是選市長的人，要以蒼生為重，之前對高虹安提出的質疑都很明確，現在檢調司法也介入，他也強調選舉不是要打壓一個人，而是以市政願景讓市民認同。

近日傳出有科技大老出手救高虹安，先前也安排高與楊文科見面，林耕仁說，這次選舉謠言滿天飛，選舉還剩十幾天，林耕仁和團隊不會被影響，會持續努力拚勝選，並強調過去常拜會楊縣長請益科技、交通、環保、教育等議題，楊文科昨也重申「唯一支持林耕仁」。

無論外界傳出哪些科技大老來關心，林耕仁認為，現在社會環境在民進黨執政下生活困苦，他作為市長候選人，要以蒼生為重，把市民照顧好是最重要的選舉主軸，應該回歸選舉主軸，讓蒼生有好日子。

林耕仁也再度強調，競選團隊中包括榮譽主委林政則宅心仁厚，議長許修睿是菩薩性格，為社會努力，作為市長候選人要以市民生活為方向，而不是某一個人來摸頭，來決定這麼重要的事。

他強調，「不因為一個人做錯一件事把他打死，而是把證據透明，讓社會大眾有一個公信」，也希望高委員向社會大眾說清楚，畢竟柯文哲市長也不敢說證據是假的。

此外，針對高虹安被爆料助理請病假扣薪須上繳小金庫，林耕仁說，勞基法對請假有相關規定，若他的團隊，是「以人為本」思考模式，因請病、事假還要扣薪此事為真，希望高虹安對外說明清楚。