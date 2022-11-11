時序進入今年最後兩個月，觀察2000年以來每年11月及12月全球主要股市平均表現，以印度上漲5.7％最佳，前十名依序還有印尼、巴西、日本、韓國、上證、台股、德國、道瓊及泰國等，整體來看以亞股較亮眼，年底消費旺季帶動，後市不看淡，有利趁勢佈局，特別是印度、東協基金更值得期待。

群益投信投資長李宏正表示，亞股近期投資氣氛較佳，加上國際油價下跌，依賴能源進口的亞洲市場廣為受惠，以印度最受惠。亞洲地區經濟相對穩定，未來在國際情勢逐漸的明朗化，亞洲地區仍將持續吸引國際資金回流，新興亞股不失為好的投資標的。年底歐美需求旺季包括感恩節、耶誕節的需求，亞洲有農曆年及年底消費旺季加持，股市往往都有不錯的表現，建議布局包括印度與東協在內的新興亞股基金。

群益印巴雙星基金經理人向思穎指出，今年來全球股市跌多漲少，僅印度、巴西、印尼、新加坡股市維持正報酬，新興國家財政體質改善，有助對抗外部環境變動，後市表現仍不看淡。印度經濟結構以內需為重，因此刺激經濟政策，對振興國內景氣效益較直接，綜合考量政策直接效益與評價面，預期印度股市後市表現可期。

印度與巴西的優勢產業剛好涵蓋科技、消費、原物料、以及能源，更同時擁有人口紅利、內需擴張及豐富的天然資源，強大的軟體科技，產業互補性與股市慣性，印巴組合投資，具進可攻、退可守效果。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑認為，印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，外資幾乎年年淨買超印度股市，無論企業投資或內需消費，皆擁有相當大的成長潛力。

印度是今年來表現最好的股市之一，累積漲幅達到5.03％，在全球股市市值排名躍居第四，且基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值好標的。指數目前屬於上升趨勢，建議佈局循環性類股，包括金融、原物料與耐久財消費可為重點。