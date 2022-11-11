受到美股如脫疆野馬似地狂噴，日經指數11日也不遑多讓相互爭鋒，開高走高下，早盤結束時收28,200.75點，大漲754.65點或2.75%，輕鬆躍上兩萬八大關，目前周線大漲3.6%左右，可望連3紅。東證則收1,973.52點，漲36.86點或1.9%，周線目前也漲約3%。

分析師認為，美股是因為美國10月通膨未再創新高，3大指數也創下兩年多新高，因此激勵日股。東京威力科創前1日還調降全年財測，但現在卻湧入大批買盤，可以解讀為市場不是看本財年而已，而是看得更遠以後。

日本最大的半導體設備業者，東京威力科創大漲9.09%，同樣地，愛德萬測試也大漲9.06%。權值股的迅銷漲2.25%，大金工業也大漲6.02%。至於光學儀器大廠尼康卻因為半年報不佳慘遭拋售，股價大跌8.64%。

經濟數據方面，日本上個月躉售物價年增9.1%，較9月創新高的10.2%略有減少，但比路透社彙整的預估值8.8%要高一點，表示當地消費者物價，近期內應該也很難下降。