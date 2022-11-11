《華爾街日報》周四報導，為了削減成本，該電子商務巨頭正在檢視旗下不賺錢的業務部門，包括Alexa語音助理。受此激勵，周四亞馬遜股價大漲12.18%，收在96.63美元。

《華爾街日報》報導，經過長達數個月的檢討，亞馬遜已經通知一些不賺錢的部門員工必須到其他部門另謀出路。此外，亞馬遜將某些團隊的員工重新安插到較賺錢的單位，並關閉機器人和零售等領域的一些團隊。

報告亦指出，亞馬遜正在評估Alexa業務，目前正在考慮是否應該聚焦於為該語音助理增添新功能，如果要增添功能，就得砸更多錢投資，然而許多客戶比較常用的只有少數幾個功能。

亞馬遜許多設備都有提供Alexa語音助理功能。

《華爾街日報》報導，一些文件顯示負責開發Alexa系統的部門，一年的營業虧損就超過50億美元。

亞馬遜發言人Brad Glasser對此報導表示：「當然，我們會將當前的宏觀環境納入考量，也會考慮優化成本的機會」，「亞馬遜對 Alexa的未來仍抱持樂觀的看法，它仍然是亞馬遜重要的業務和投資領域」。

數周前，亞馬遜在發布財報時提出預警，稱這個年底節日旺季，營收估將較去年同期成長2%～8%，這個預測數字遠遠低於分析師預期，亦代表這個向來是賺最多的季度，其增長力道卻較第三季的年增15%大幅放緩。上周亞馬遜宣布，未來幾個月將凍結辦公室員工的招聘。

GlobalData分析師Neil Saunders表示，實驗性的項目和太多無法帶來報酬的東西，已經成為亞馬遜負擔不起的奢侈品。