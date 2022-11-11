在經濟部標準檢驗局(簡稱標準局)的指導下，財團法人車輛研究測試中心(簡稱車輛中心)積極建構節能輪胎安全與性能驗證能量。11月10日於台中辦理「2022節能輪胎性能與安全技術交流研討會」，由輪胎廠、設備商及檢驗認證機構等產業界專家，分享智慧節能輪胎性能與檢測技術，為與會者帶來豐富新知。

節能輪胎指的是具低滾動阻力的輪胎，輪胎製造廠可利用改變胎面膠料配方、胎體結構與胎面花紋設計等方式，來降低行駛時之滾動阻力，達到減少燃油消耗的目的，同時也需兼顧良好之抓地力，以維持輪胎基本安全性能。

標準局副局長賴俊杰在致詞時表示，輪胎的滾動阻力、濕地抓地力及噪音量測等性能，對車輛的節能、安全與環保都會產生影響。許多國家陸續制定輪胎性能強制性法規及分級標籤，要求輪胎產品須具備基本性能門檻。標準局著眼國際趨勢與產業需求，積極推動建立國內自主輪胎性能與安全管理測試能量，未來將持續精進輪胎管理制度，以達到保障消費者並促進產業升級之目標。

車輛中心董事長王正健指出，標準局於2021至2024年委託車輛中心執行「節能輪胎性能及安全測試驗證系統建置計畫」，其中輪胎滾動阻力試驗設備將於今(2022年)年底建置完成，濕地抓地力測試能量，也預計於2023年6月底完工。結合車輛中心既有的測試場域和技術，未來國內將具備完整節能輪胎性能測試能量，除協助標準局進行輪胎商品性能管理外，也能提供國內輪胎產業相關產品研發改良及外銷驗證服務。

研討會邀請到台灣米其林公司陸彥豪經理、德國萊因鄭敦元經理、創研科技張哲綱特助、亞德儀器涂家銘經理及車輛中心黃敏祥課長等專業講師，就節能輪胎的產業發展趨勢、測試技術與所需設備、國際測試規範進行詳細的介紹，透過產業專家的經驗分享與交流，除了促進產業發展，勾勒節能輪胎未來的發展方向，也能保障民眾用車安全並實現節能減碳目標。