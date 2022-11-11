10月24日高端疫苗二期臨床試驗被爆出委託有陸資背景的「丘以思」公司執行，恐有機敏資料外洩的疑慮，隔日高端在其官網發出新聞稿來澄清媒體報導。國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營質疑，衛福部是否施壓要求新聞稿下架、欲蓋彌彰，炮轟衛福部長薛瑞元是「爛人」、「爛官」。

蔣萬安競選辦公室發言人李德維、黃子哲今天上午召開「敲中大會」。李德維表示，高端回應陸資的新聞稿透露出來相關資訊，打臉衛福部、薛瑞元及陳時中，因為抗中保台在新聞稿已經成為笑話，陳時中違法失職，薛瑞元更是欲蓋彌彰，同樣的違法失職，薛瑞元昨天對他說，兩個人有一個人要被關，「我看要被關的是他」。

李德維說，請大家去相關網站看，這一個陸資新聞稿已經被下架，抗中保台就是把台灣人資料能夠好好保護，但衛福部沒有實際保護資料，反而遭踢爆以後，是不是還施壓高端把新聞稿下架？衛福部是不是做欲蓋彌彰的事？

李德維強調，丘以思從去年4月成為陸資公司，衛福部5月簽下合約，已涉及國安問題，要求陳時中說清楚講明白，現在的衛福部長薛瑞元應該講清楚，不要用錯誤假資訊呼攏立法委員，現在他在這控訴，沒有法律保護傘問題，不能接受衛福部事後撇清責任，是不是施壓高端撤下新聞稿？凡走過必留下痕跡。

黃子哲也批，當天新聞稿是當時丘以思被質疑陸資時發布的新聞稿，為什麼現在被消失、被下架，是不是新聞稿透露太多資訊衛福部不想看到，甚至是未來司法上、行政調查上的鐵證，所以趕緊下架。

黃子哲向高端公司喊話，一個明顯新聞稿竟然活生生血淋淋被下架，到底承受什麼壓力，還是跟衛福部共謀什麼事情，要把這個事情掩蓋，請說清楚講明白。

黃子哲表示，上周他揭露高端重訊，當中寫著是衛福部要求不要把資訊公開，薛瑞元昨天在立法院都還在責怪高端，要立委問高端，如果薛瑞元覺得權益受損，覺得高端講錯的、栽贓，應要求高端有所表態、更正，怎麼把責任推給立委。

黃子哲說，對於民進黨政府、綠營人士，相關臨床資料有外洩，到陸資公司疑慮，完全漠不關心，簡直令人匪夷所思，唯一可能的解釋是就是為了掩護高端。

黃子哲痛斥，薛瑞元對高端採購黑箱麻木不仁，是對高端疫苗保護效力報告代答的僕人，是幫高端股價暴漲的貴人，還有浪費人民納稅錢的罪人，無視資料外洩、傷害國家安全的壞人，最後，「你是個爛人，你是個爛官」，希望衛福部、高端公司清楚明白說明。