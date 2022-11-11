總投資606億元的史上規模最大捷運聯開案「台北雙星」，D1基地今（11）日早上舉辦新建典禮，台北市長柯文哲致詞時表示，全案2027年完工，期待完工後台北車站地貌將改變。今天還有一個小插曲，全案掌舵的宏匯及藍天集團負責人許崑泰，今天早上突然覺得喉嚨怪怪，經快篩後確診，不克到場，為美中不足之遺。

今天台北雙星開發案舉辦D1基地新建典禮，宣告全案正式啟動。

台北市長柯文哲致詞時表示，從2006年開始歷經五次流標，又碰到許多法令問題，解決法律糾紛，市府建立有廉政平台後繼續招商，直到2019年12月終於簽約，再作設計、環評、都審 、文資審查，終於取得建照。

柯文哲表示，「台北雙星」開發案基地面積9,600坪，總樓板面積17萬坪，其中 C1基地興建55樓，C1興建74樓，總工程費606億元。以後每天至少50萬人出入，為交通轉運中心，完工後台北車站地貌將改變。以後台北車站會作跨越空橋到這裏，台灣不只要比超大建築。

柯文哲表示，全案將來會是南北軸線的起點，也是台灣鐵路文化的發源。E1E2已標出去，將來這裏會是台北很現代化商圈，將來C1D1祈求開工順利早日完工。

台北雙星公司副董事長蔡明賢致詞時表示，許董事長今天早上覺得喉嚨怪怪的，一量，確診！所以不克到場，本來他想跟大家報告以後想法，許董事長在台北市出身在雙北市長大，土生土長的台灣孩子，能夠打造台北地標是莫大榮幸，集團擁有豐富的資源和經驗，此次邀請到美國SOM設計團隊，打造最成功的商業項目台北雙星。

他也指出，台北雙星是台灣第一個規劃LEED WELL 以及台灣EEWH三大標章的建築，也希望台北雙星會是第一個取得及完工。