張麗善致贈花生給盧、王，象徵「好事發生」，左一是虎尾鎮長丁學忠。（周麗蘭攝）

盧秀燕、王育敏、張麗善互擁互相祝福。（周麗蘭攝）

盧秀燕、張麗善、王育敏、合體互相助選。（周麗蘭攝）

台中市長盧秀燕、嘉義縣長候選人王育敏今（11日）到虎尾鎮為縣長張麗善打氣，3女將互擁並互贈縣市的農產品。張麗善表示，副總統、行政院長看以前的資料說雲林縣沒有改變，事實上她執政3年多，有大大改變，最近又勇奪2項政府服務獎。

盧秀燕、王育敏、張麗善今上午在虎尾天后宮上香祈福，張麗善致贈花生給盧、王，象徵「好事發生」；盧秀燕贈台中橘子象徵「大吉大利」；王育敏贈嘉義小番茄祝福其他兩人「一定成功」。

盧秀燕表示，雲林縣是個農業縣，這4年期間張麗善經常打電話給她說要來台中賣東西，叫她要大力支持，已經賣過咖啡、青菜、烏魚子，她是最好的見證人，女性主政更細膩，用愛、慈悲的精神持家，台中的雲林鄉親對張麗善也非常肯定。

盧秀燕說，做得好也會被嫉妒、被抹黑，她看到張麗善在選舉的時候被攻擊很心疼，所以無論如何一定要來力挺她，張麗善在這次選舉中不斷展現政績，用正面的方式來選舉。

王育敏表示，張麗善如果想要做什麼事情就往前衝，達到目標為止，4年前她拚到最後當選縣長，不僅順利當選且這4年來非常認真，全心全力的付出，雲林縣的進步大家看得見，已經贏過嘉義縣，原因是縣長的能力和條件不同，張麗善努力行銷雲林縣農產品，嘉義縣長就做不到，未來若她當選嘉義縣長，將用區域治理的概念擴大行銷，雲嘉都有花生、烏魚子，可以擴大市場一起賣、一起賺錢，現在的嘉義縣長做的太少了。

張麗善說，這3年來中部治理平台開過很多次會、解決很多問題，盧秀燕是她心目中的「一姐」，台中市有很多社會福利德政，她非常嚮往也希望能夠跟隨盧的腳步，實現照顧鄉親的理念，也希望未來在雲林縣、台中市合作能夠更緊密。

張麗善表示，女性特別細心、有愛心，用媽媽的心情執政，像天上聖母一樣，用普渡眾生慈悲為懷的精神推動善政，今天3人也會用這樣的精神照顧鄉親，推動更多福國利民政策，是她從政很重要的理念，感謝鄉親給她們機會。

張麗善強調，副總統、行政院長看以前的資料說雲林縣沒有改變，事實上她執政3年多，有大大的改變，最近又勇奪2項政府服務獎。