一名女網友分享，她和老公4年前打算買房，結果被婆婆以「夢到鋼筋穿喉」、「房價會跌」等理由阻擋，只好搬進婆家和公婆同住。不料4年相處下來，實在是受不了跟婆婆同住一個屋簷下，最後多花了300萬元買預售屋，逃離婆婆魔掌。

原PO說，4年前和老公在離婆家不遠的大樓看房，也談到960萬元成交的最後階段，婆婆突然半路殺出，說夢到「房子鋼筋穿喉」，吵著叫兒子、媳婦先別買房，老公妥協了。

這4年來，她和婆婆相處實在很不愉快，連孩子都被要求不能抱抱，「我發誓我在家從來沒有跟公婆頂撞或回嘴，我都是不回應、吞下來，交給老公去溝通，但這件事情真的踩到我底線了，試問哪個媽媽能接受？」

最後原PO和先生決定搬出去住，但找了一間預售屋，要價1220萬元，比當年多出300萬元。原PO相當無奈，「頭期款我們都有了，每個月多承擔的經濟壓力，只能自己扛」。

網友認為老公該負起責任，為什麼都是老婆在面對，「先帶小孩搬回娘家」、「建議搬出去，禮貌往來即可」、「自由無價，這種吃相難看的婆婆就不用管她了」。