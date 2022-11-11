T1聯盟》「魔獸」誠意滿滿！抵台隔天就開始練球 大秀精準3分（影片來源:taoyuan_leopards IG）

「魔獸」霍華（Dwight Howard）昨（10）日晚間正式抵達台灣，他的到來受到粉絲熱烈歡迎，霍華也是與前來接機的球迷互動、和空姐留下合影，展現超親民的態度，儘管抵台時間接近深夜，霍華一早仍與雲豹隊友展開合練，敬業精神顯露無疑。

似乎沒有任何時差問題，霍華今天早上在亞昕福朋喜來登酒店享用早餐過後，馬不停蹄來到桃園雲豹訓練地林口運動中心，與隊友展開來台的首次練球，據雲豹官方IG限時動態的影片，只見霍華站在左側底角，連續命中3分球，而一般國際比賽3分線距離較NBA短，若霍華勤加練出外線技能，對雲豹來說將會增加球隊進攻手段。

桃園雲豹球團預計將於本月12日，正式替霍華召開加盟記者會，隨後就會開始調整體能及練球，但並不會隨隊南下參與13日的比賽，霍華在台灣職籃的首秀會在19日下午4點半桃園雲豹對陣中信特攻的比賽，將引爆國立體育大學體育館。