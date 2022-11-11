44歲林韋君人美又有氣質，早年演出《麻辣鮮師》、《薰衣草》走紅，近年則轉戰本土劇，參與《黃金歲月》、《世間情》等。9月《黃金歲月》殺青後她便出國度假，昨(10日)她揭曉度假地點正是峇里島，她更曬出自己衝浪帥照，可見她防曬長袖泳衣、高衩小褲上身，動作看來很穩，難得見客的翹臀曲線也引來討論。

林偉君過去被封為演藝圈發電機，有一雙會說話大眼的她，常因此跟合作男星傳出緋聞，曾與林佑威、許紹洋、劉至翰等人傳緋聞，近年最廣為人知的男友就是本土劇男星林佑星，兩人的私密話題還轟動一時，林佑星後來澄清只是配合節目效果開玩笑，沒想到外界當真，至於酒後互毆傳言，林佑星承認酒後個性差、會煩人，曾被林韋君呼巴掌，但他沒回手。

林韋君露出翹臀。（圖／翻攝自林韋君 PennyLin臉書）

對此，林韋君也無奈在臉書寫下：「多年前...別人領錢上通告瞎聊，我在家什麼都沒做，卻被寫了很多年的負面報導，這件事至今我沒有收到一句道歉」，「大家努力往前，把現在和未來的日子過好最重要！」今年6月媒體拍到張勛傑夜宿林韋君香閨，張勛傑透過經紀人表示兩人只是好朋友關係，林韋君也四兩撥千金，表示那天還有其他朋友都待在她家，目前是單身，對感情走佛系路線。

林韋君當時受訪被問若之後交男友會再公開嗎？她表示：「以前就沒在躲，對我來說感情是過生活，生活就是過自己。」而近日享受單身生活的她，曬出自己出國搭機的照片，昨寫下：「開心的渡假行程結束了！有好好享受到陽光跟大海的感覺真好，好多年沒有衝浪，技能退步好多」，並透露去的地方是峇里島，但好像沒有網友猜對，其他粉絲則歪樓把焦點放在其中一張她衝浪露出翹臀曲線的照片，大讚她身材維持很好，「不只風景美，女神也很美」。

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