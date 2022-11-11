今年底新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）呈17人搶10 席，競爭非常激烈，其中三峽區並沒有在地議員參選，尤其北大特區人口數已逾5萬人，因此成為各路候選人必爭之地，近期包括林金結、高乃芸、曾進益等藍綠候選人無論老將新秀都積極搶攻，舉辦各種親子嘉年華或公益園遊會，爭取在地居民支持。

北大特區範圍含括三峽區的龍學里、龍恩里，以及樹林區南園里、柑園里的部分鄰里。據新北市政府民政局最新統計，龍學里、南園里、柑園里的人口數都破萬，龍恩里則有7711人，北大特區的人口數已逾5萬人，因此各黨派議員候選人紛紛搶攻。

新北市議員林金結結合社團到北大特區舉辦親子。(戴志揚翻攝)

為了爭取北大特區的選票，許多議員候選人紛紛在此插旗辦活動，例如尋求連任的國民黨新北市議員林金結本月6日在北大特區柴犬公園，舉辦公益嘉年華；承接姑姑新北市議員高敏慧棒子的民進黨新高乃芸，明天（12日）下午也將在同一地點舉辦公益園遊會；另位民進黨新人曾進益日前則在北大萬坪公園舉辦「進情野餐．益童尋寶」活動。

其中林金結6日由粉絲後援會與新北市三清弘道慈善會偕聯合三峽北大特區聯合策進會，舉辦「親子列車到北大，點亮金世界親子公益嘉年華會」，吸引31個社團參與，有貓咪認養、義剪、地震車體驗、整脊推拿、水苔球等8種DIY，還有撈魚、爆米花、棉花糖等攤位，現場大批民眾參與，笑聲不斷。

林金結說，北大特區近年發展已與以前完全不同，如今有派出所、許多的親子公園與建設，更是新北市政府長期重視的示範重劃區；他結合社團舉辦親子嘉年華，同時透過捐贈發票到攤位玩遊戲的方式，不僅增加親子互動機會，也能捐發票做善事，盼一舉數得。

高乃芸也說，北大特區近年發展迅速，許多家庭進駐，因此趁明天下午周末舉辦公益園遊會，安排很多親子同樂的活動，例如DIY親子手作活動、大型科學秀、造型氣球互動秀、闖關體驗，同時安排免費視力保健健檢及寵愛寶貝毛小孩健檢，多項精彩有趣的活動，歡迎周末帶著孩子們一起到柴犬公園「Fun」電一下！