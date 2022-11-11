隨著少子化問題影響，基隆各區學校逐漸面臨招生不足，即將面臨轉型的學校，衍生出校舍空間用地的利用與校舍管理問題。國民黨基隆市長參選人謝國樑針對「閒置校舍」提出創新變身四大措施，希望透過重新盤點與再利用，讓更多閒置校舍能重新改造變身。

針對閒置校舍大變身，謝國樑今(11)日在臉書提出四大措施。首先，謝國樑認為，基隆老人長照需求日漸增加，未來將導入如長照、日照中心系統之外，結合醫療、居家照護、超級商場等，提供複合式青銀社區的多功能服務，解決長照問題與創造銀髮俱樂部，讓更多老年朋友能夠更健康、更快樂。

此外，謝國樑表示，基隆有許多青年朋友返鄉創業，但創業初期，不論資金、辦公空間等，都是相對匱乏，所以，未來將規劃以青年創業、青年交流為主軸，成立青創育成空間、個人工作室與策展空間，讓剛創業的朋友能夠用相對便宜的租金有個空間能夠為夢想打拚。

除了老人長照，幼兒公托也是各縣市努力的方向。謝國樑表示，未來將利用閒置教室設立「公共托育中心、公共親子中心」，辦理多元學習及設立非營立幼兒園等，托育服務及社區親子服務，讓父母用便宜、高品質的托育服務，放心送托。除了上述三項措施外，關心弱勢團體也是謝國樑最在意的一項。謝說未來會優先提供閒置校舍，成立身心障「小作手庇護工坊」，提供身障團體學習用途與庇護工坊空間，讓弱勢團體能夠不用煩惱空間與經費的問題。

謝國樑除了對於閒置校舍有許多想法外，上任後也會盤點統整所有公共的閒置空間，並且規劃符合市民需求的空間。謝國樑表示，基隆絕對有足夠的空間能夠做很多事情，絕對不會讓好的資源有所浪費，「讓我們一起努力、一起改變基隆」。