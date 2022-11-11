九合一選舉投票日倒數，橋頭地檢署接獲情資，指美濃區邱姓里長候選人，涉嫌以每票1000元代價，透過蕭李及朱姓樁腳交付選民，並向劉姓選民等人要求投票支持邱，檢調通知涉案邱姓候選人、樁腳及選民共計22人到案，因認邱涉違反公職人員選罷法罪嫌重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；樁腳朱及蕭李涉犯罪嫌重大，惟無羈押必要，各諭知3萬元交保。

橋頭地檢署主任檢察官謝長夏與檢察官周韋志、林濬程、梁詠鈞、黃聖淵、周子淳於昨日指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市警局旗山分局及橋檢查賄專責隊偵辦高雄市美濃區邱姓里長候選人違反公職人員選舉罷免法案件，經通知相關涉案里長候選人、樁腳及選民共計22人到案。

檢察官訊問後，認邱姓里長候選人涉嫌自行或透過樁腳以每票新台幣1000元代價向劉姓選民等人要求投票支持，其犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，於是向法院聲請羈押禁見；朱姓及蕭李姓樁腳涉犯罪嫌重大，惟無羈押之必要，分別諭知交保3萬元交保。

橋檢表示，橋頭地檢署自10月24日起成立「選舉查察聯繫中心」，由專責人員24小時接聽檢舉電話，檢方對於檢舉人身份均有嚴謹保密措施，因此呼籲民眾勇於檢舉不法（檢舉專線 0800-024099 撥通後按4），共同為乾淨選舉努力。